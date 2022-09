Acqua, ultime interruzioni programmate dell’estate

L’estate è ormai agli ultimi colpi di coda, tra una settimana il calendario ci porterà ai primi giorni d’autunno. Il crono programma settimanale delle chiusure programmate dalla Sasi, la società che gestisce il servizio idrico in Provincia di Chieti, nelle scorse ore è quindi l’ultimo interamente estivo. Chiusure programmate all’inizio di ogni settimana, sottolinea ogni avviso pubblicato settimanalmente dalla società, “al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica”.

Nell’avviso con cui è stato pubblicato il crono programma fino al 19 settembre, al contrario delle ultime settimane, non sono indicate altre chiusure urgenti. E nella giornata di ieri non si è ravvisata la necessità di interruzioni urgenti e indifferibili.

Stamattina la Sasi ha comunicato che “a causa di un intervento urgente di riparazione alla condotta principale in località Gagliarda di Ortona, si comunica che, dalle ore 10.00 del giorno odierno 13 Settembre 2022 fino alle ore notturne del giorno stesso, verrà sospesa la fornitura idrica, nei comuni di Frisa, Lanciano (per zona Feltrino), San Vito Chietino (per zona Sant’Apollinare)”.

Questo il crono programma completo delle chiusure programmate fino al 19 settembre