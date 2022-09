L’associazione Moto Gizza di Cupello ringrazia tutti i partecipanti del 1° evento off-road svoltosi in un bellissimo tracciato alla periferia del paese con la partecipazione di numerosi enduristi che si sono dilettati tra il percorso fettucciato e il percorso ad ostacoli. Grazie per il supporto a Fernando Boschetti Trasporti, Motorbike San salvo, Lu Bar, Photorama, alla Protezione civile Modavi Cupello e alla Val Trigno per l’ambulanza.