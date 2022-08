Acqua, nuove chiusure sino al 16 agosto

La Sasi, società che gestisce il servizio idrico in provincia di Chieti, come ormai avviene da diversi mesi con perfetta cadenza settimanale ha pubblicato il crono programma delle interruzioni programmate “al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica”.

Nel nostro comprensorio sono coinvolti i comuni di Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Monteodorisio, Pollutri, San Buono, San Salvo, Scerni e Vasto.

Nello stesso avviso pubblicato online la società ha informato che “a seguito di segnalazione di controlli interni riconducibili a situazioni di disagio per gli utenti nelle ore di maggior consumo della risorsa idrica, si necessita, oltre alle interruzioni settimanali già programmate in allegato, di un intervento di interruzione della fornitura non differibile”. Intervento che ha coinvolto i comuni di Cupello e Casalbordino.

Oggi, invece, “a A seguito di un lavoro urgente di riparazione alla rete idrica principale che potrebbe arrecare disagio e/o pericolo a persone o cose” la Sasi ha disposto “un intervento di interruzione della fornitura non differibile” nel territorio del comune di Gissi. L’erogazione tornerà regolare nel centro del paese “a conclusione dei lavori prevista per la giornata di oggi 9 Agosto 2022” e domattina alle 7 in “Zona Colle Spino, Ponte Case macchie, Silvotti, Cesi e Iunceto”.