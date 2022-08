Jova Beach Party, c'è il via libera all'allestimento dell'area concerto

La Commissione Provinciale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo ha approvato con parere positivo l'evento Jova Beach Party in programma il 19 e 20 agosto prossimi a Vasto Marina.

"Sono stati affrontati - si legge in una nota - tutti gli aspetti di natura tecnica ed organizzativa. La Commissione ha ritenuto di esprimere il proprio parere positivo già prima del sopralluogo del 17 agosto che servirà, come prassi, in questi casi, a verificare il corretto allestimento dell'area e delle zone interessate al concerto.

"Siamo molto soddisfatti - hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna ed il vice sindaco ed assessore al Turismo Licia Fioravante - oggi abbiamo aggiunto un nuovo importante tassello. Risultato di un grande lavoro sinergico, andiamo avanti senza sosta per garantire la realizzazione dell'unica tappa abruzzese del Jova Beach Party”.

Domani si concluderà anche il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Chieti Armando Forgione, che fornirà le indicazioni operative ed amministrative da seguire “per la riuscita dell'evento in totale sicurezza”.