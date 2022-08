Pollutri, dopo due anni tornano due tradizionali eventi

È stata presentata, ormai diversi mesi fa, come la stagione della ripartenza, l’estate del ritorno alla normalità dopo il lungo buio della pandemia. Gli allarmi su varianti e ondate e i timori economici e geopolitici internazionali non hanno cancellato questo proposito, il programma di tornare il più possibile alla normale vita sociale che ci ha visto tutti protagonisti e attori fino al drammatico febbraio-marzo 2020. Stanno quindi tornando anche feste ed eventi vari.

Questa settimana a Pollutri si tornerà a vivere due appuntamenti tradizionali della vita della comunità: la festa in onore di San Rocco e Sant’Antonio e “Paese in festa - Musica &...” che giunge, così, alla sua sesta edizione. San Rocco e Sant’Antonio verranno celebrati l’11 e 12 agosto mentre “Paese in festa - Musica &...” concluderà la sera del 13 agosto questa settimana.

Questo il programma della festa dell’11 e 12 agosto:

Giovedì 11 agosto - SAN ROCCO

ore 8.00 Santa Messa presso la Chiesa di San Rocco

ore 18.30 Santa Messa presso la Chiesa SS. Salvatore, a seguire Processione dei Santi lungo le vie del paese accompagnata dal Complesso Bandistico Città di Monteodorisio

ore 21.30 Serata danzante con l'Orchestra Evergreen

Venerdì 12 agosto – SANT’ANTONIO

ore 18.30 Santa Messa presso la Chiesa SS. Salvatore

ore 20.00 Tradizionale "Riffa di Sant'Antonio", vendita all'asta di prodotti tipici pollutresi preparati e offerti dalle famiglie del paese

ore 23.30 Chiusura della festa con Fuochi Pirotecnici.

“Paese in festa - Musica &...”, patrocinato dal Comune di Pollutri e che si svolgerà nel centro storico del paese, “inizierà alle ore 20.00 con l'apertura degli stand – rende noto il comunicato inviato dall’Amministrazione Comunale - sono previsti stand con prodotti tipici abruzzesi per tutti i gusti, dai primi a base di carne e di pesce alla ventricina, agli arrosticini e tanto altro ancora e non mancherà il buon vino pollutrese” e ci sarà “spazio anche per la musica: Reservoir Dogs Band, Bruno DJ - karaoke e balli di gruppo e 90 allora - la musica più bella degli anni 90 e del momento”.