Torna il 'Prodotto Topico', bontà da degustare e territori da valorizzare

Si svolgerà sabato 30 uglio la 6^ edizione del Prodotto Topico a Casalbordino (la 9^ in generale), con 32 prodotti da degustare, provenienti da 26 località italiane e straniere.

Tra le novità di quest’anno l’originale Bocconotto di Castelfrentano e la Mamajuana e Morisonando della Repubblica Dominicana, con il ritorno del Pad thai della Thailandia.

La giuria sarà composta da Paola Basile, in veste di Presidente, Carla Zinni, in veste di Segretario, Mario Antenucci di Roccavivara e Fernando Ferri di Venafro (nominati dal fondatore) e da Fabrizio di Marco, Alfonso di Fonso, Leda D’Alonzo nominati dal Comune, i quali si riuniranno alle ore 17 nella Sala Consiliare per partecipare insieme a tutti gli attori istituzionali e sociali di Casalbordino e discutere di senso identitario e comunitario in un interessante convegno moderato dalla giornalista Rosaria Spagnuolo ed organizzato da Valsinello.net, media partner dell’evento.

Il fondatore e coordinatore Orazio Di Stefano ha dichiarato: “Siamo arrivati alla 9^ edizione del Prodotto Topico di cui ben 6 fatte a Casalbordino, la cui amministrazione comunale ha dimostrato negli anni di credere molto in questa manifestazione avendola patrocinata e co-organizzata con noi nei due anni di pandemia. Mi corre l’obbligo di ringraziare tutti gli amministratori casalesi di ieri e di oggi a partire da Paola Basile, assessore al Turismo in carica che non ci fa mai mancare il suo sostegno amministrativo e organizzativo. Ringrazio dirigenti comunali e le forze dell’ordine per il sostegno che ci garantiscono. Infine voglio dedicare questa edizione a Gionata Coladonato che è mancato l’inverno scorso, ma se fosse stato ancora in vita ci avrebbe garantito l’appassionato supporto tipografico”.