Prima operazione di mercato condotta dal neo direttore sportivo Giorgio Marinucci Palermo: la Vastese annuncia l’ingaggio del centrocampista Giuseppe Maiorano.

La stagione scorsa ha militato nella Cavese, in Serie D, sotto la guida tecnica di mister Giuseppe Ferazzoli che ritrova dunque a Vasto. Nativo di Salerno, classe 1996, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, vanta presenze in Serie C (Ancona, Lupi Castelli Romani e Paganese) ed in D (Pavia, Marsala, Gelbison e la già citata Cavese).