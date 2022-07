Servizio idrico, pubblicato programma interruzioni fino al 18 luglio

L’estate caldissima, non solo per le temperature torride, che stiamo attraversando sta portando all’attenzione alcune questioni vitali. Tra cui, di fronte l’emergenza siccità, la disponibilità di acqua nei nostri territori. Ormai da diversi mesi la Sasi SpA, società che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Chieti, sta programmando ogni settimana interruzioni della normale fornitura “al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica”. Così riporta il bollettino pubblicando ogni sette giorni sul sito web della società. È stato pubblicato il crono programma fino al 18 luglio. Diversi i comuni del nostro comprensorio interessati: Vasto, San Salvo, Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Pollutri e San Buono.

Questa la tabella integrale delle interruzioni programmate

“A causa di una rottura dell’adduttrice principale in C.da Fontanelle nel Comune di Casalbordino, si comunica che nella giornata odierna verranno eseguiti i lavori di riparazione”, si legge in un avviso odierno della Sasi, è in corso “la sospensione della normale fornitura idrica dalle ore 13.00 di oggi 12 Luglio 2022 fino alle ore notturne della medesima giornata nei comuni di Casalbordino e Villalfonsina”.