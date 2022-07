Vince Mazzon, a testa alta Luigi Alfieri

Non è arrivata la vittoria, nel verdetto finale, ma esce a testa alta Luigi Alfieri dal ring di Sequals, città originaria di Primo Carnera, mito della boxe italiana e mondiale.

Ieri sera, in terra friulana, è andato in scena il match che ha visto di fronte il giovane vastese con l’avversario milanese Christian Mazzon, che ha prevalso nei voti conclusivi della giuria al termine delle sei riprese dell’incontro valido per i quarti di finale del Trofeo delle Cinture – Pesi Welter.

Una prova positiva per Alfieri, accompagnato dai tecnici della San Salvo Boxe, i maestri Domenico Urbano ed Alfredo Campitelli e dal dirigente del team Lorenzo Morgano. Alfieri, sottolineano, ha messo a segno bei colpi, contro un avversario che non era certamente una comparsa, tutt’altro. Christian Mazzon, all’angolo, aveva il suo allenatore Giacobbe Fragomeni, pugile di talento e vincitore dell’edizione 2016 dell'”Isola dei Famosi” ed anche lui, alla fine del match, ha riconosciuto i meriti e la forza del pugile vastese.

Pagina subito voltata, ad ogni modo, e pensiero rivolto già alle prossime sfide, magari per la preparazione di un match con un titolo di sigla in palio.