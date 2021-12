L’11 e il 18 Dicembre 2021, due eventi imperdibili per grandi e piccini a Monteodorisio. Sabato 11 Dicembre in Piazza Madonna delle Grazie ore 17:30 e Sabato 18 Dicembre in Piazza Umberto I ore 17:30.

Protagonisti saranno i mercatini di Natale, stand enogastronimici, creazioni artigianali e idee regalo. A fare da cornice a “Natale nel borgo 2021” saranno la Babbo Band, l’animazione per bambini, una grande palla di neve gigante da poterci fare tante super foto all’interno, la vera casa di Babbo Natale, Vitamina Circo con artista di strada e ad accompagnare il tutto, melodie intonate dagli zampognari, per mantenere vivo ciò che è valore e simbolo delle tradizioni di Natale. Insomma un programma ricco di magia, emozioni e sorprese. Istanti di spensieratezza e felicità che per mesi sono venuti a mancare causa Pandemia. L’Impegno per la ri-nascita deve anche comprendere questi piccoli ma grandi momenti di gioia, di relazione, soprattutto per i più piccoli. Abbiamo come obiettivo la promozione di sinergie per eventi e manifestazioni che portano il nostro borgo al ravvivamento, attraverso momenti di aggregazione, coinvolgendo le realtà commerciali, componenti associative culturali e sociali. Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno preso parte a questa iniziativa!

Che sia un “Natale nel borgo” davvero speciale. Tutta la comunità ha bisogno di tornare a vivere e di farlo con fiducia e speranza.

Vi aspettiamo!!