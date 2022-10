A Cupello il calcio è sempre stato elemento unificante e motivo di crescita collettiva”

Il calcio, come diceva Bob Marley, “significa libertà, creatività, significa dare libero corso alla propria ispirazione.”

Insomma, non è solo una questione di piedi.

L’ho imparato sulla mia pelle in nove anni di calcio giovanile e continuo a impararlo giorno dopo giorno, nel ruolo di tifoso che non è certo secondario.

Il calcio mi ha insegnato tanto, soprattutto fuori dal campo.

Mi ha impresso nel cuore e nella testa valori come lealtà, tolleranza e rispetto.

Mi ha fatto capire l’importanza del gruppo e la necessità, a volte, di mettere in secondo piano se stessi per il bene della collettività.

Mi ha insegnato a perdere, ma anche a rialzarmi e a non mollare.

Mi ha aiutato a vedere negli avversari sul campo non dei nemici, ma degli appassionati come me.

Soprattutto, mi ha insegnato a non discriminare mai il prossimo e a vedere diversità soltanto nel colore della maglia.

Non è accaduto solo a me.

Tanti ragazzi (e negli ultimi tempi anche ragazze) vivono la mia stessa esperienza e la portano dentro tutta la vita.

Al di là del valore che ha per l’individuo, il calcio è anche un fenomeno sociale.

Soprattutto nei territori più isolati e nelle piccole comunità.

È un fattore di unità che risveglia il sentimento di amore verso il proprio paese.

È uno strumento che unisce individui con enormi differenze sociali, economiche, politiche e culturali.

È l’antidoto a ogni forma di divisione.

Nella nostra Cupello, il calcio non è mai stato un problema ma sempre un motivo di crescita.

Cito solo due aspetti, tra i tanti:

1. il campo in erba sintetica, che ha portato a giocare qui tanti ragazzi provenienti da Monteodorisio, Vasto, San Salvo, Furci, San Buono e tanti altri comuni del Vastese. Non parlo a vanvera perché con questi ragazzi ho condiviso momenti dentro e fuori dal campo.

Ma soprattutto

2. il fatto che il calcio a Cupello abbia formato generazioni di ragazzi che oggi sono diventati uomini veri in famiglia, nel lavoro e nella società.

Uno dei miei insegnanti migliori, che portava il mio stesso nome, con un passato da Presidente della Virtus Cupello, mi ripeteva spesso:

“Il ricordo di quegli anni che porto con me è il fatto di aver formato grandi uomini, prima che grandi calciatori”.

Con tutto questo non voglio dire che il calcio debba essere l’unico tratto caratteristico di una comunità. Ma certamente è uno degli ingredienti possibili per mantenerla unita e viva.

Un consiglio a chi minimizza il calcio è quello di viverlo, anche per un solo istante. Ne trarrete insegnamenti ed emozioni.