Nel futuro governo Meloni si parla del rettore Caputi per il ministero dell’Università

Il rettore dell’Università “G. D’Annunzio “di Chieti e Pescara Sergio Caputi, medico chirurgo è l’abruzzese papabile come ministro nel nuovo governo. Le indiscrezioni comparse su molte testate nazionali tra cui “Il Tempo” e “Libero”, hanno ipotizzato un suo possibile ingresso per l’Università e la Ricerca, come tecnico d’area appoggiato da Fratelli d’Italia.

Non c’è ovviamente la certezza, ma se dalle ipotesi si passerà ai fatti, l’Abruzzo potrà vantare un ministro a distanza di tanti anni. L’ultimo è stato Ottaviano Del Turco, durante il secondo Governo Amato.

Nell’articolo del 13 ottobre a firma del rettore Sergio Caputi su il “Sole 24 ore”, disponibile sul sito web di Ateneo: https://www.unich.it/.../articolo-su-il-sole24-ore-firma..., parla della necessità di realizzare un'agenda per ridurre la distanza tra università e lavoro. Dice Caputi “il sistema universitario italiano è ben costruito, ma il nuovo governo dovrebbe introdurre alcune innovazioni, riguardanti l'arruolamento e la costituzione del corpo docente e la carriera curriculare degli studenti, al fine ottimizzare la formazione pratica specifica e stimolare un migliore inserimento nel mondo del lavoro.”