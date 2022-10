La Protezione Civile di Casalbordino e Paglieta al Training Fir C.B. 2022

Viviamo un’epoca storica particolare, sempre in rapido mutamento e contrassegnato da gravi emergenze. “In questo momento particolare post pandemia, con una guerra in corso, con presenza di cambiamenti giorno per giorno, tutto è più difficile” ed “è necessario prepararsi specificamente per dare risposte” la riflessione condivisa nella nota stampa della Protezione Civile “Madonna dell’Assunta” di Casalbordino inviata per informare sul Training Fir C.B. 2022.

Sono partiti a Fano venerdì scorso i corsi specialisti per gestire i campi d’accoglienza in caso di emergenze a cui stanno partecipando i volontari di Casalbordino e di Paglieta della Protezione Civile. Da Casalbordino sono presenti “Tommaso Bucciarelli-Team cucina-Aiuto cuoco, Simonetti Maria- Team Segretaria,Raffaella Bozzella - Team Logistica” a cui si sono associati i volontari di Paglieta “ Maria Laura Rivellino-Team Logistica, Matteo Felaco - Team Logistica, Filomena Natale-Team cucinaself, Luana Loreto-Team cucina, magazzino”.

Il montaggio di tende auto stabili e di un tendone mensa e l’acquisizione delle conoscenze sui materiali e gestione della cucina e gli apparati radio elettronici e satellitari sono al centro dei corsi. “La formazione è fondamentale per permettere a qualunque operatore di effettuare la propria opera in maniera efficace, efficiente e soprattutto sicura, per sé e per le persone che gli vengono affidate. Fare formazione ed aggiornarsi continuamente è un obbligo per un buon operatore, anche volontario – sottolinea la Protezione Civile “Madonna dell’Assunta” di Casalbordino - la partecipazione con profitto al Training, diventa automaticamente la conferma di adesione alla colonna mobile nazionale e ai suoi turni di reperibilità per la pronta partenza,entro le 8 ore su attivazione della Unità Di Crisi”.