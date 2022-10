Si è svolta Venerdì 14 ottobre, presso l’Aula Magna del Liceo Artistico del Polo Liceale “Pantini-Pudente”, la giornata di disseminazione dei progetti Erasmus+ per la diffusione dei risultati raggiunti.

Per la prima volta c’è la stata l’opportunità di avere la presenza anche dell’I.C.1 “Spataro-Paolucci” che, in un’ottica di buon vicinato e buone prassi, ha accettato l’invito. I vari cicli scolastici hanno avuto modo così di divulgare informazioni riguardanti i propri progetti.

Dopo i saluti del Dirigente Scolastico del “Pantini‑Pudente”, Prof.ssa Anna Orsatti e dell’Assessore alla cultura Anna Bosco, i vari referenti hanno spiegato le peculiarità dei vari progetti Erasmus.

Il docente referente dell’IIS “Pantini Pudente” per i Progetti Erasmus, Maurizio Di Cintio, ha illustrato con foto e video, le caratteristiche e punti salienti dei due progetti appena conclusi, dal titolo “Effective Schools of the Modern Age” e “Using Technological Devices for Study”, di cui il Polo Liceale è coordinatore. Il primo progetto era incentrato su problematiche afferenti il miglioramento della didattica in classe per aumentare il coinvolgimento dei discenti e facilitarne gli apprendimenti; il secondo era mirato principalmente all’esplorazione dell’uso di strumenti tecnologici da includere nella didattica, pur con un obiettivo secondario non dissimile da quello dell’altro progetto. Non sono mancati, con l’intervento della Prof.ssa Croce (che ha accompagnato i ragazzi con il Prof. Gianluca Desiati), ampi riferimenti a un altro progetto di conclusione ancor più recente, ossia il “V.E.T.” (Vocational – Educational – Training) in Irlanda del Nord, dal titolo “Mattei in Move”, di cui l’omonimo ITIS vastese è coordinatore: questa tipologia di progetti prevede permanenze di un mese in cui i ragazzi alloggiano presso famiglie e svolgono periodi di lavoro in strutture ricettive della zona. Durante parte del meeting, è stato collegato via google meets uno dei partner internazionali, il Prof. Oktay Uzun che ha fatto un intervento sulla grande coesione e professionalità del gruppo di lavoro. Quindi la parola è stata lasciata ai ragazzi partecipanti, per alcune testimonianze dirette.

Nella seconda parte dell’incontro sono intervenuti alcuni docenti del “Comprensivo 1”. Il prof. Alessandro D’Adamo ha illustrato il progetto “Empathy for Understanding and Tollerance for Other’s Mistakes” della scuola secondaria di primo grado “Raffaele Paolucci” che ha avuto nella scorsa settimana la presenza a Vasto delle delegazioni straniere e che parla di empatia per comprendere e tolleranza per risolvere conflitti, con lo sviluppo delle abilità fair play, del pensare positivo, con attività di role play e teatro e che si concluderà con la mobilità a marzo 2023. Le docenti Grazia Damiano, Elisabetta Gallo, Rosaria Spagnuolo hanno illustrato il progetto “School Exchange Partnerships “Coesistenza, rispetto e cooperazione” della scuola primaria “G.Spataro” che ha avuto la finalità di migliorare la coscienza culturale e l’accettazione delle diversità, nazionale, sociale e culturale, promuovendo la collaborazione e la comunicazione tra le scuole partecipanti, migliorare le abilità trasferibili, migliorare il livello di comunicazione linguistica, accrescere la creatività e l’autostima degli studenti, promuovere il rispetto per la professione insegnante con lo scambio di esperienze e buone pratiche.

Tutti gli interventi, dei docenti, ma soprattutto degli alunni, anche dei più piccoli, hanno consentito non solo di condividere le esperienze e i risultati conseguiti, ma anche di sottolineare le opportunità dei progetti Erasmus per il mondo della scuola, nel migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione, nel promuovere la qualità dell'insegnamento e della formazione, lo sviluppo di competenze chiave per l'apprendimento, le competenze digitali, l'accesso a un'istruzione di qualità per tutti e lo sviluppo dell'identità europea.