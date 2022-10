Avezzano-Vastese, posta in palio rilevante

Prima di due trasferte consecutive per la Vastese di mister Giuseppe Ferazzoli: per la numero uno, allo Stadio dei Marsi, una gara sempre particolarmente sentita nell’ambiente biancorosso, al cospetto dell’Avezzano, pure capolista solitaria dopo la disputa delle prime quattro giornate del campionato di Serie D girone F.

Gara importante e dalla posta in palio rilevante, che arriva a distanza di qualche giorno dall’impegno infrasettimanale di mercoledì ad Agnone che ha portato in dote la prima vittoria stagionale, ottenuta in rimonta e largamente contro il Roma City (5-2), alla truppa dei presidenti Bolami e Scafetta.

Dare continuità all’affermazione contro i laziali e soprattutto l’obiettivo di tornare a casa con un risultato positivo in tasca è l’intento sul quale, con grande determinazione, si è impegnato lo staff tecnico nella breve fase di preparazione della gara in calendario in terra marsicana. Prima di due sfide in esterna di seguito, come detto, considerando il successivo match del 9 ottobre a Termoli.

Capitolo formazione: rispetto a mercoledì dovrebbe ritrovare posto in difesa capitan Mattia Altobelli, per il resto l’undici di partenza non dovrebbe discostarsi di molto da quello proposto al Civitelle contro l’avversario capitolino.

Probabile schieramento iniziale: Del Giudice tra i pali, Altobelli, Orchi e Montebugnoli in difesa, Sansone e Chrysovergis sulle fasce, Maiorano, Favo e Greselin a centrocampo e Di Nardo, Ricciardo e Calì a giocarsi le due maglie per l’attacco.

Due gli ex della contesa, entrambi sulla sponda avezzanese, l’attaccante Dos Santos e l’esterno Bittaye.