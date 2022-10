Come lavorare in una ong

Nel corso degli ultimi tempi si è assistito a una crescita significativa del comparto delle organizzazioni non governative. Si tratta di un settore che mette a disposizione una grande varietà di sbocchi lavorativi, anche perché sono numerose le ong attive, nei più diversi ambiti: dai disabili ai bambini, dagli animali ai rifugiati. Insomma, le occasioni per lavorare all’interno di una ong non mancano di certo. Sono due le tipologie che possono essere prese in considerazione: quelle che hanno l’idoneità del Ministero degli Affari Esteri e quelle che ne sono prive (nella maggior parte dei casi si tratta di fondazioni ed enti religiosi.

Come riconoscere le ong

Quasi tutte le ong fanno parte di una federazione nazionale. Ce ne sono tre: la Focsiv, la Cocis e la Cipsi. Nel caso in cui si abbia intenzione di lavorare in una ong, è auspicabile mandare il proprio cv a queste federazioni, anche perché esse conservano una banca dati di curriculum vitae. D’altro canto, nulla vieta ovviamente di contattare in autonomia la specifica ong per cui si desidera lavorare.

Quale ruolo si può svolgere in una ong

Nei progetti di cooperazione che sono finanziati dal Ministero degli Affari Esteri, presso una ong è possibile ricoprire diverse tipologie di incarichi. Quello di cooperante internazionale, per esempio, include il personale tecnico, organizzativo, formativo e gestionale, ma deve essere in possesso già di esperienza acquisita in Paesi in via di sviluppo. La durata del contratto è variabile: nel caso di missioni lunghe si possono raggiungere i 24 mesi, mentre per le missioni brevi non si arriva a 4 mesi. Se si ha in mente di lavorare nelle ong stipendio cambia in base alle competenze di cui si è in possesso e al livello di esperienza.

I volontari senior e i volontari internazionali

I volontari internazionali sono persone con nessuna o poca esperienza. Il loro contratto dura non meno di due anni, mentre il trattamento economico a cui hanno diritto cambia a seconda del costo della vita del Paese in cui operano. Il personale con esperienza, invece, rientra nella categoria dei volontari senior; anche in questo caso il contratto dura almeno due anni, e lo stipendio è adeguato al costo della vita del luogo. Ci sono, poi, gli esperti che nella maggior parte dei casi si dedicano ad attività di ricerca e che vengono nominati attraverso un decreto della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri. La durata e la tipologia di incarico influiscono sullo stipendio.

Che cosa serve per lavorare in una ong

Tra i profili più ricercati da parte delle ong ci sono quelli di carattere amministrativo, come gli addetti alla logistica, i capi progetto, gli impiegati del settore finanziario, gli addetti alle risorse umane o i professionisti del settore legale. Anche i profili tecnici sono richiesti: dai veterinari ai medici, dagli agronomi agli infermieri, e così via. Di certo per lavorare in una ong è necessario avere una minima padronanza della lingua di lavoro che viene parlata nel Paese di destinazione, e che a seconda dei casi può essere il portoghese, lo spagnolo, il francese o l’inglese.

I corsi di formazione

Per i giovani che hanno il desiderio di lavorare in una ong, una possibilità da sfruttare è quella di prendere parte a un corso di formazione. A organizzarli sono appunto le federazioni, e in genere sono gratuiti, o comunque con un costo ridotto. In genere non ci sono limiti di età; piuttosto si prende in considerazione la condizione fisica del candidato, che deve adattarsi ad ambienti a volte ostici.