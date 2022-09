Altre emozioni azzurre nel volley: l'Italia Ã¨ in finale

Conquista l’accesso alla finalissima degli Europei Under 20 maschili in corso di svolgimento in Abruzzo, tra Montesilvano e Vasto, l’Italia.

Gli azzurri, nella semifinale giocata al PalaRoma, battono 3-1 la Bulgaria e dunque passano al turno decisivo per la conquista del prestigioso titolo giovanile a livello continentale.

Avversaria dell’Italia sarà, nell’atto finale della competizione in programma nella serata di domenica 25 settembre a Montesilvano, la nazionale che si imporrà nella seconda semifinale che mette di fronte Belgio e Polonia.

Nella semifinale con i bulgari, l’Italia, perso il primo set, si è rifatta sotto nei successivi, conquistando una vittoria meritata che riempie d’orgoglio tutto lo staff azzurro.

Foto Americo Ricciardi