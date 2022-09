Pari il match con il Francavilla, un punto e tanti rimpianti per la Bacigalupo Vasto Marina

Termina in parità, sul punteggio di 1-1, la sfida giocata al Padre Fulgenzio Fantini, ancora a porte chiuse, tra Bacigalupo Vasto Marina e Francavilla.

La squadra di casa non riesce a concedere il ‘bis’ dopo il brillante esordio di domenica scorsa a Montemarcone di Atessa contro la Val di Sangro, ma, per la mole di gioco espressa e le occasioni create, avrebbe meritato l’intera posta in palio. Ad ogni modo segnali di livello ed incoraggianti per il gruppo guidato da mister Daniele Avantaggiato.

Nel ‘bollettino’ del match un gol per tempo: vantaggio ospite realizzato da Sciarra su calcio di rigore, al 25′ della prima frazione, e pari dei vastesi nella fase iniziale della ripresa, con la ‘zampata’ di Shipple che gonfia la rete avversaria quando trascorsi 6 minuti dal ritorno sul rettangolo verde dopo l’intervallo. Prima e dopo diverse opportunità per andare a segno da parte dei locali, qualche occasione anche per la compagina giallorossa viaggiante di mister D’Ambrosio, ma al triplice fischio di chiusura l’1-1 è il risultato che chiude la contesa.

La Bacigalupo Vasto Marina, con il pari odierno, sale a quota 4 punti in classifica generale. L’inizio di stagione, in Promozione girone C, è indubbiamente promettente per la BVM 2022/2023.

La distinta della Bacigalupo Vasto Marina: Vacirca, Vespasiano, Marinelli, Petrone, Iarocci, Progna, Shipple, Gagliano, Tarquini, De Vizia, Larivera. A disposizione: Bomba, Romano, Priori, Finarelli, Santone A., Santone D., Rozanc, Petrella Turdò. All. Avantaggiato

da vasport.it