Stadio Aragona da riaprire al pubblico, approvato il progetto per i lavori da realizzare

La giunta comunale di Vasto, con la delibera numero 256, ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di adeguamento e messa a norma dello Stadio Aragona chiuso al pubblico dallo scorso mese di novembre.

“Il prossimo passo sarà l’affidamento e subito dopo l’inizio dei lavori che consentiranno di garantire una migliore fruibilità dello stadio Aragona attraverso l’adeguamento e messa a norma dell’impianto, garantendo anche l’abbattimento di barriere architettoniche. L’obiettivo – ha evidenziato il sindaco Francesco Menna – è quello di migliorare la sicurezza e l’efficienza mediante opere che garantiranno una maggiore qualità ed una migliore organizzazione e fruizione degli spalti e degli spazi dettata da esigenze di ammodernamento”.

“Lo Stadio Aragona è l’impianto sportivo più rappresentativo della città e, visto il crescente e manifestato interesse alla valorizzazione delle strutture che insistono sul territorio – ha proseguito l’assessore allo Sport, Carlo Della Penna – l’Amministrazione comunale al fine di procedere con le attività così come programmate, mirate al raggiungimento gli obiettivi prefissati nel più breve tempo possibile, ha valutato la necessità di provvedere alla redazione della fase progettuale più avanzata dell’intervento nella progettazione definitiva/esecutiva e della predisposizione di tutti gli atti necessari all’ottenimento delle autorizzazioni, pareri e nulla osta mediante affidamento a professionista esterno all’architetto Vincenzo Di Pasquale”.

Gli interventi saranno realizzati con il contributo di 200.000 euro stanziato nello scorso bilancio della Regione Abruzzo.

Tempi di realizzazione e riapertura al pubblico? Al momento certezze non ve ne sono, l’ipotesi è che occorrano almeno altri due mesi e, per questo, la Vastese dovrà continuare a giocare in campo neutro le sue prossime sfide casalinghe, a cominciare dalla prossima, in calendario mercoledì 28 settembre (domenica 25 non si gioca per via delle elezioni), che i biancorossi di mister Ferazzoli affronteranno di nuovo al Civitelle di Agnone contro il Roma City per la quarta giornata di campionato.