Il 24 settembre “Ripuliamo l’Abruzzo” fa tappa a Gissi

L’Associazione ambientale Fare Verde Chieti-Pescara con il suo progetto “Ripuliamo l’Abruzzo” in giro per i comuni abruzzesi, sabato 24 settembre 2022, farà tappa a Gissi, per l’ultimo appuntamento estivo.

Il ritrovo è previsto presso l’Area Pic-Nic di Santa Lucia alle ore 9.30 e da lì si procederà a ripulire tutta l’area dai rifiuti e a ripulire tutte le aree che richiedono manutenzione. A seguire ci sarà un rinfresco offerto dall’Amministrazione Comunale.

L'evento è organizzato da Opes Abruzzo e Fare Verde Chieti-Pescara in collaborazione con il Comune di Gissi.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Per prenderci cura del territorio abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti.

La Terra è nelle nostre mani!

Per informazioni contattare la Presidente dell’Associazione, Giulia Colacicco al numero 333-4852833.