San Michele, la statua del Patrono nella chiesa di Santa Maria Maggiore

Portata in processione, dalla ‘sua’ Chiesa a quella di Santa Maria Maggiore la statua di San Michele Arcangelo, Patrono di Vasto.

Ad accompagnarla, nel corso del rito presieduto dal parroco Don Domenico Spagnoli, una rappresentanza delle Confraternite cittadine, la Banda San Martino di Vasto, diversi fedeli ed esponenti delle autorità locali, presenti, tra gli altri, il sindaco Francesco Menna ed il vice sindaco Licia Fioravante.

La processione ha attraversato via San Michele, corso Italia, piazza Rossetti, corso De Parma e via Santa Maria per raggiugere, quasi al tramonto, la chiesa parrocchiale.



A seguire è iniziata la celebrazione eucaristica che ha fatto segnare l'avvio della tradizionale Novena in onore del Patrono che vedrà, fino al prossimo 28 settembre, meditazioni quotidiane sul tema "San Michele e le sue rappresentazioni” tenuta dai parroci della Città e da sacerdoti legati alla chiesa locale. Ad aprirla è stato Padre Nicola Galasso su “San Michele e gli Angeli”.

A seguire

Mercoledì 21 settembre – Don Nicola Fioriti su “L’Arcangelo e il diavolo”

Giovedì 22 settembre – Don Alvaro Forcellini sdb su “San Michele e la grotta”

Venerdì 23 settembre – Don Amerigo Carugno su “L’Arcangelo, la spada e la lancia”

Sabato 24 settembre – Don Daniele Di Michele su “San Michele e la preghiera del popolo”

Domenica 25 settembre – Don Domenico Spagnoli su “L’Arcangelo e la vittoria”

Lunedì 26 settembre – Don Nicola Florio su “San Michele, la corazza e lo scudo”

Martedì 27 settembre – Don Luca Corazzari su “L’Arcangelo e la bilancia”

Mercoledì 28 settembre – Padre Tonino Levita ofm capp. su “San Michele e la corona”