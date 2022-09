Daniele Di Cicco e i successi in sella alla sua moto

Ancora una vittoria tutta abruzzese quella agli Internazionali d’Italia nella categoria S5 che vede protagonista Daniele Di Cicco che si è aggiudicato il podio a Pomposa in sella della sua Honda crf 450.

Daniele, fondatore e responsabile tecnico della DDC Racing, non è la prima volta che si rende protagonista di un titolo italiano nelle gare di Supermoto, già in passato aveva vinto, ma ora quest’ultimo titolo va a completare un quadro ricco di riconoscimenti passati e carico di appuntamenti futuri tutti da vivere sul brivido della corsa.

Né il periodo della pandemia né i precedenti infortuni hanno demoralizzato la grinta del giovane monteodorisiano, che passato un periodo di stop che ha riguardato tutti gli atleti di tutte categorie nel 2020, si è rimesso in gioco e si è preparato al meglio per raggiungere i suoi obiettivi, ricominciando proprio in quell’anno con la vittoria del Campionato Interregionale Supermoto Centro Sud Italia S1.

“Siamo partiti dal mercoledì per poter provare le due piste sia nella parte dell’asfalto che dello sterrato. Il meteo, con condizioni proibitive, ha cambiato i piani, facendoci trovare tutti in difficoltà con la scelta delle gomme”. Di Cicco ha così optato per gareggiare con le gomme da bagnato su pista asciutta “Alla partenza mi hanno preso per folle ma alla fine la nostra scelta è stata quella giusta” afferma il pilota. Con il successo del sabato in tasca è arrivata la gara di domenica, in cui si è rinnovato in pista il duello con l’avversario per il titolo, Mauro Cucchietti. “Dopo tanti giorni in pista la stanchezza si è fatta sentire per tutti. Io però stavo molto bene fisicamente – racconta il pilota di Monteodorisio – e sono riuscito a stare sempre davanti”. La caduta del suo avversario gli ha dato una spinta in più verso la vittoria. “Mi dispiace per la sua caduta, sarebbe stato un finale ancora più avvincente”.

Ed infine conclude: “È stato un campionato bellissimo ed emozionante, mi sono divertito tanto ed è una gioia portare a casa questo titolo italiano. Grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto, in pista e da casa, e agli sponsor che sostengono il nostro team”.