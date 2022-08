Aragona ancora 'off limits' per il pubblico, la Vastese si sposta a Montenero

Con lo Stadio Aragona ancora ‘off limits’ per quel che concerne l’ingresso del pubblico ed il campionato ormai alle porte, la dirigenza della Vastese pensa alle prime partite della stagione calcistica 2022/2023 e pianifica il trasferimento a Montenero di Bisaccia, allo Stadio ‘Vincenzo De Santis’, per disputare gli incontri iniziali in programma in casa.

Domenica 11 settembre e domenica 24 settembre, in calendario, rispettivamente per la 2^ e la 4 ^ giornata di andata del girone F di Serie D, ci sono Vastese-Trastevere e Vastese-Roma City e queste due gare, con ogni probabilità, andranno in scena proprio sul rettangolo verde in sintetico dell’impianto molisano a circa 20 chilometri di distanza da Vasto, impianto ristrutturato ed ammodernato con l’inaugurazione avvenuta nel settembre del 2020. Per il momento si pensa a queste due sfide e, in attesa degli interventi da realizzare all’Aragona, si spera che si possa tornare a Vasto per il match del 16 ottobre (dopo le trasferte di Termoli e Avezzano) in programma con il Fano.

Contatti continui, in questi giorni, sono in corso tra i dirigenti biancorossi e l’amministrazione comunale del centro bassomolisano guidata dal sindaco Simona Contucci. Lo Stadio di Montenero è intitolato a Vincenzo De Santis, fratello di Antonio ex capitano della Vastese, prematuramente scomparso a seguito di un incidente stradale.

foto da pinosomma.it