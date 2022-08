Il nuovo spettacolo di Piercesare Stagni sul cinema in Abruzzo al 'Tufilm'

Torna il Tufilm: al suo terzo anno, l'appuntamento con il cinema d'autore a Tufillo si avvarrà ancora della presenza di Piercesare Stagni, storico del cinema e docente di materie filmiche presso il Centro Sperimentale di Cinematografia Sede Abruzzo e l'International Film Academy, che porterà il suo nuovo racconto-spettacolo intitolato “La grande magia del cinema in Abruzzo”,

Uno spettacolo concepito per stare insieme nelle nostre sere d’estate e ripercorrere - con moltissimi aneddoti, visione di brani di film celebri e ascolto guidato di alcuni brani musicali - una storia unica ed incredibile, che rende il nostro territorio, incredibilmente, tra quelli più ricchi di luoghi del cinema...



Una tematica che Piercesare Stagni ha trattato in maniera esaustiva nei due volumi del saggio “Cinema forte e gentile: i film girati in Abruzzo, le trame, i luoghi, gli aneddoti”. I film girati nella nostra regione sono difatti più di 250, e tra questi ci sono capolavori assoluti, ma anche film meno importanti che hanno comunque segnato un’epoca e che fanno comunque parte, con orgoglio, della nostra storia: La strada, Il ritorno di Don Camillo, Uomini e lupi, Straziami ma di baci saziami, C’eravamo tanto amati, Continuavano a chiamarlo Trinità, Il deserto dei Tartari, Bianco rosso e Verdone, LadyHawke, Il nome della rosa, Amici miei, Parenti serpenti, La guerra degli Antò e tantissimi altri fino ai più recenti The American, Il racconto dei racconti, Freaks out!



Piercesare Stagni ripercorrerà con noi i momenti salienti di questa storia, ma ci parlerà anche dei western all’italiana, degli horror, dei film sexy, delle grandi commedie e dei fantasy, e ci racconterà tantissimi aneddoti da lui personalmente raccolti in più di 25 anni di ricerche intervistando registi, testimoni, comparse, attori, tecnici e riguardanti Alida Valli, Federico Fellini, Ava Gardner, Roberto Rossellini, ma anche Richard Gere, Terence Hill e Bud Spencer, Arnold Schwarzenegger, Leonardo Di Caprio, George Clooney, Michelle Pfeiffer e tanti altri.

Un racconto divertente e interessante che non potete davvero perdere!

Quest'anno il Tufilm ha goduto di uno speciale momento di anteprima svoltosi due settimane fa, presso La Valle dei Sogni a Carunchio, per un incontro con il regista Stefano Odoardi, e la proiezione del suo film “Mancanza-Purgatorio”.

Appuntamento dunque a Tufillo per la serata finale del Tufilm domenica 28 agosto, alle ore 21,00 presso la Terrazza del Palazzo Comunale. L'ingresso è libero e dopo lo spettacolo è prevista la proiezione di una pellicola fra le tante girate nella nostra regione.