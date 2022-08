Pronte a ripartire a Vasto le attività sportive del Centro Ginnico Vastola diretto dall’insegnante-tecnico Aniello Vastola.

Da lunedì 29 agosto, nella sede di via del Porto 20, riprenderanno regolarmente i corsi di judo (bambini/e, ragazzi/e, adulti/e), ginnastica dolce per adulti, ginnastica in gioco per i più piccoli e ginnastica funzionale.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al recapito: 339-5873187.