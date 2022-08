A Cupello il debutto della "Young Wind Orchestar"

Una settimana fa, presso la Chiesa della Natività di Maria Santissima di Cupello, il concerto estivo del Complesso Bandistico Città di Cupello è stato un successo. Il Direttivo dell’associazione “Amici della Musica”, nella persona del presidente Angelo Galante, ha sottolineato di voler ringraziare tutti coloro che hanno contribuito. In particolare, fondamentali sono stati il maestro Andrea Menna, il maestro Simone Piccirilli al pianoforte e la voce solista Valentina Corradetti. Grazie alla loro professionalità e all’impegno di tutti i componenti, tutto è andato ottimamente.

La musica non si è certo fermata e questi giorni sono stati densi di prove in preparazione alla prima uscita ufficiale della Young Wind Orchestar. Si tratta di un progetto, avviato da qualche mese, in collaborazione tra le associazioni bandistiche di Cupello, Monteodorisio e Furci. Al suo interno, suonano soltanto ragazzi di età compresa tra i 13 e i 19 anni. I referenti del progetto sono Simone Piccirilli, Luca Riccione e Claudio Manfredi, che credono nell’importanza del progetto non solo sul piano musicale, ma soprattutto a livello di condivisione e di conoscenza tra i ragazzi dei tre paesi coinvolti.

Il debutto della Young Wind Orchestar sarà quindi a Cupello, venerdì 26 agosto, alle ore 21.00, presso Largo del Re, in Piazza Garibaldi. Invece, il secondo appuntamento si terrà a Furci domenica 28 agosto. Il programma del concerto sarà incentrato sulla figura del grande compositore Ennio Morricone, attraverso diversi brani diventati colonne sonore di famosi film.