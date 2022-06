Grande soddisfazione per Claudia Scampoli: la coppia formata dalla giovane vastese e da Margherita Bianchin stacca il biglietto per la qualificazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali di beach volley di scena al Foro Italico a Roma.

Decisiva la vittoria in rimonta di ieri pomeriggio sulla coppia cilena Rivas Zapata-Chris. Oggi Scampoli e Bianchin torneranno in campo per sfidare il duo canadese Megan-Nicole.

Foto dalla pagina Facebook Beach World Champs Rome