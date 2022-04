Serie D, calendario rimodulato per i recuperi. Ecco le date delle prossime partite della Vastese

E’ stato rimodulato, per consentire la disputa delle diverse partite da recuperare, il calendario della parte finale del ritorno in Serie D girone F.

Sulla base della pubblicazione delle nuove date e giornate ecco le prossime partite della Vastese di mister Fulvio D’Adderio.

Domenica 10 aprile Montegiorgio in trasferta; giovedì 14 aprile Recanatese in casa; domenica 24 aprile Aurora Alto Casertano in trasferta; domenica 8 maggio Atletico Terme Fiuggi in casa; mercoledì 11 maggio Trastevere in trasferta; domenica 15 maggio Porto d’Ascoli in casa e infine domenica 22 maggio Nereto in trasferta per la giornata conclusiva del campionato.