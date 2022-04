Tragico investimento in via Giulia Cesare, perde la vita donna di 64 anni

Una donna dell'età di 64 anni è morta stamane in un tragico incidente avvenuto in via Giulio Cesare.

La donna, Maria Di Stefano, è stata investita da un'auto, nelle vicinanze della Farmacia Pietrocola. L’uomo al volante, secondo le prime informazioni, è stato colto da malore e l'auto, sbandando, ha investito la 64enne. Per il conducente dell'auto si è reso necessario il trasferimento, in eliambulanza, all'Ospedale di Pescara. L'altra persona che era con lui a bordo della vettura non ha riportato conseguenze serie.

Sul posto personale del 118, Vigili del Fuoco e forze dell'ordine.

Foto da ilnuovoonline.it