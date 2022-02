A Vastogirardi finisce in parità (1-1): ottavo risultato utile di fila per la Vastese

Ottavo risultato utile di fila per la Vastese.

I biancorossi pareggiano 1-1, in terra molisana, al ‘Di Tella‘ contro il Vastogirardi e si confermano al sesto posto in classifica, a ridosso della zona play off.

Succede tutto nella prima frazione di gara: locali avanti con Alagia, pari dei ragazzi del presidente Bolami con la firma del solito Alessandro (11esimo centro stagionale per lui).

Con questo punto la Vastese si mantiene nella scia della zona play off (quinto posto ora occupato dal SN Notaresco a -2) ed ha all’orizzonte due partite da giocare tra le mura amiche, contro il Castelnuovo Vomano ancora fermo per il Covid e contro il Matese.

Vastogirardi-Vastese 1-1

Reti: 9′ Alagia, 36′ Alessandro

Vastogirardi: Di Stasio, Montuori, Minchillo, Guadalupi, Ruggieri, Gargiulo, Donatelli, Irace, Salatino, Guida, Alagia. A disposizione: Castelli, Nespoli, Mazzeo, Maraucci, Rinaldi, Buglia, Secondo, Dargenio, Prado. All. Prosperi

Vastese: Di Rienzo, Allegra, Diallo, Di Filippo, Altobelli, Ceccacci, Sansone, Agnello, Alessandro, Scafetta, Monza. A disposizione: Di Feo, Tancredi, Marianelli, Corticchia, Pierpaolo, Di Bello, Lenoci, Pastore, Alonzi. All. D’Adderio

Arbitro: Zangara di Catanzaro (Ferraro di Frattamaggiore, Chianese di Napoli)