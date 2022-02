Grido Cineteatro presenta: “Milo Vs Milo-processo a Sandra Milo”

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Grido Cineteatro presenta, domenica 20 febbraio alle ore 21 presso il Teatro di Via Madonna dell’Asilo, “Milo Vs Milo- processo a Sandra Milo”. Un gioco, un incontro/spettacolo in cui la celebre Sandra Milo, parlando di sé, della sua carriera e della sua vita privata, racconterà più di 50 anni dello spettacolo e del costume italiano di cui è stata testimone e protagonista.

Il tutto arricchito da contributi video e dalla partecipazione del pubblico che interpretando la parte del giudice emetterà l’insindacabile sentenza che siamo certi essere, l’applauso, quindi: l’assoluzione.

Per info point & Punto vendita: Mpa Music Player Academy, C.so Mazzini, 167 Vasto. Whatsapp: 3468938206. Biglietti acquistabili presso i punti vendita e online Ciaotickets.

