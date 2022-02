A2 femminile, Tennistavolo Vasto a caccia dei punti-salvezza

Prima volta per Scerni che al Palasport comunale accoglie oggi, domenica 6 febbraio, il Campionato di Serie A2 femminile a Squadre di Tennistavolo.

“Siamo contenti di essere a Scerni questa volta, il palazzetto è accogliente così come la cittadina”, così Stefano Comparelli, presidente del Tennistavolo Vasto e della Fitet Abruzzo.

Il sindaco Daniele Carlucci si è espresso con soddisfazione: “E’ un piacere per noi dare ospitalità ad una prestigiosa manifestazione sportiva come la A2 di tennistavolo. Siamo a saremo sempre aperti allo sport che crediamo soprattutto in questo momento abbia bisogno di sostegno e promozione”.

Giornata importante per il Tennistavolo Vasto che ha bisogno di altri due punti per mettere in cassaforte la salvezza.

Nel primo incontro previsto per le ore 11 le ragazze del Presidente Comparelli affronteranno la compagine dell’Eureka Roma. Nella gara di andata le romane hanno dovuto lasciare il campo in svantaggio con un netto 4 a 0 in favore delle abruzzesi che potrebbe far ben sperare per le nostre anche nella gara di ritorno.

“Non diamo mai niente per scontato – dice il tecnico Paolo Caserta – ogni partita, specialmente in questa disciplina è una storia a se. Le ragazze dovranno fare sempre il massimo perché certamente le giocatrici dell’Eureka non regaleranno niente”.

Più difficoltoso sicuramente il secondo incontro previsto per le 14 che invece vede le abruzzesi affrontare la squadra sarda del Norbello nella quale milita anche la giocatrice vastese Gaia Smargiassi.

All’andata giocata in quel di Napoli le due squadre si erano divise la posta in palio terminando un combattutissimo incontro con un pareggio che è servito sicuramente a Vasto per avvicinarsi alla zona salvezza un po’ meno alle velleità del Norbello.

Il Presidente Comparelli ha inteso ringraziare l’Amministrazione comunale per l’accoglienza: ”Sarà sicuramente una bella giornata di sport, in un contesto per noi nuovo ma in grado di dare adeguato risalto all’Evento e per questo ho piacere di ringraziare sicuramente il sindaco Carlucci così come anche Walter Di Fonzo che si è dimostrata persona disponibile e competente oltre che uno splendido padrone di casa”.

L’ingresso al pubblico è gratuito e previsto esclusivamente dietro presentazione del Super green pass e contingentato fino alla capienza sostenibile dalla struttura secondo i parametri anti Covid.