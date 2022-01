Il giovane vastese Nicolò Cavuoti debutta in Coppa Italia con la maglia del Cagliari

E' scoccata l'ora del debutto in prima squadra, con la maglia del Cagliari, per il giovane vastese Nicolò Cavuoti.

All'87° di Sassuolo-Cagliari, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, il tecnico del club sardo di Serie A Walter Mazzarri lo ha inserito in campo in sostituzione di Ladinetti. Cagliari sconfitto di misura, 1-0, ma delusione per l'eliminazione a parte, la gioia non manca per Nicolò.

Il percorso di crescita del ragazzo, centrocampista talentuoso con spiccate qualità offensive, formatosi alla Virtus Vasto ed esploso alla Vastese, per poi essere trasferito, nel gennaio 2020, al club sardo di Serie A, si arricchisce di un ulteriore e significativo tassello.

Cavuoti, con il Cagliari, ha già disputato partite con le formazioni giovanili dell’Under 19 e della Primavera, affrontato il ritiro estivo con la prima squadra in estate guidata da Leonardo Semplici, oltre a diverse convocazioni e panchine, ed è stato selezionato inoltre dal ct azzurro Carmine Nunziata per far parte della Nazionale Under 19.