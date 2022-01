Z.E.S. Abruzzo: una opportunità speciale per le imprese

Si terrà venerdì 21 gennaio, dalle ore 10:30, in Camera di Commercio a Pescara l’evento “Z.E.S. Abruzzo, un'opportunità speciale per le imprese”. Al centro del dibattito i benefici fiscali ed amministrativi riconosciuti alle imprese per l’avvio di nuove attività economiche nelle aree ZES.



L’evento, che sarà anche trasmesso in diretta sul profilo Facebook e Youtube dell’ente, si svolgerà alla presenza del presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara Gennaro Strever, del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e del commissario di governo nominato per la Zes Abruzzo Mauro Miccio.



Il professor Miccio approfondirà i benefici fiscali e amministrativi riconosciuti alle imprese per l’avvio di nuove attività economiche nelle aree ZES

Info: segreteria.presidenza@chpe.camcom.iti



Per saperne di più: https://bit.ly/3GKX1of