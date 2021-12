Vastese tosta e vincente: battuto 1-0 il forte Trastevere

La Vastese ha ingranato la marcia giusta: contro il forte Trastevere, all'Aragona, arriva una vittoria con il punteggio di 1-0 dei biancorossi di D'Adderio che capitalizzano al massimo la rete siglata al 40' della prima frazione di gara da Alonzi sugli sviluppi di un'azione d'angolo.

Squadra compatta e determinata quella scesa in campo al cospetto della seconda in classifica, ordinata in difesa e pungente in ripartenza, concedendo poco o nulla al quotato avversario.

Successo importante e meritato, il terzo consecutivo dopo quelli inanellati contro Aurora Alto Casertano e Atletico Terme Fiuggi che proietta verso lidi maggiormente tranquilli della classifica la squadra del patron Bolami.