“Pi li ruell di lu Casal”, il 23 dicembre a Casalbordino nuovo appuntamento ciclistico

Lo sport è vita, lo sport è salute. Sono slogan che tantissime volte abbiamo ascoltato negli anni e che riassumono importanti verità: l’attività sportiva è importantissima per la salute ed è un simbolo di vita. Un simbolo ancora più importante in questo periodo in cui si continua ad oscillare tra l’incertezza, i timori e una fortissima volontà di ripartenza e rinascita.

Nel rispetto delle normative per il contenimento della pandemia proseguono a Casalbordino gli appuntamenti sportivi, che arricchiscono il fitto calendario festivo e allo stesso tempo riassumono le intenzioni e la volontà della comunità in questo periodo. Si è disputata domenica 19 la decima edizione del “Mandamento Tour” organizzato dall’ASD Runner in collaborazione con la sezione AVIS di Casalbordino “Don Antonio Tobia”, l’allenamento podistico collettivo ormai tradizionale consolidata e affermata casalese e del panorama sportivo locale.

Prossimo appuntamento giovedì 23 dicembre alle 14.00 in pieno centro storico con “Pi li ruell di lu Casal”, organizzato dalla Polisportiva Casalbike. Un evento competitivo ciclistico che percorrerà le strade (le “ruell”) del paese permettendo così, in sella alla bici, di scoprire e apprezzare le ricchezze della storia casalese ancora oggi testimoniata dagli angoli più suggestivi del centro storico.

Il ritrovo per i partecipanti sarà alle ore 14 in piazza Zimarino, davanti il Bar Giuliante. Da lì si partirà alle 15.00, previsto un percorso di gara competitiva (3 giri di 8 km circa) e un percorso di gara non competitiva (2 giri di 5,5 km circa) per i quali è previsto una partecipazione massima di 150 persone. Per partecipare alla gara competitiva la quota è di 7 euro da versare su poste pay evolution (il numero è disponibile sulla locandina dell’evento) intestata all’organizzatore dell’evento Bruno Fantini – foto della tessera e ricevuta del pagamento da inviare entro il 21 dicembre tramite Whatsapp al numero 3338024294 – e per la gara competitiva è di 5 euro che si potrà versare direttamente al ritrovo. Sponsor ufficiale della manifestazione VINI TIBERIO. Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’organizzatore Bruno Fantini telefonicamente, allo stesso numero a cui si devono inviare tessera e ricevuta, o via email al brunofantini53@gmail.com .