Tanti Babbo Natale a due ruote con l’iniziativa 'GiroNatale Vasto 2021'

La giornata di sole ha sicuramente favorito l’iniziativa del Consorzio Vivere Vasto Marina “Il GiroNatale Vasto 2021” con il coordinamento dell’Amministrazione Comunale. Presenti tutte le associazioni sportive del Vastese per una ciclo pedalata da Vasto Marina e Punta Penna, con tanti doni destinati ai bambini.

“Un evento”, ha detto il vicesindaco, Licia Fioravante, “che rappresenta un po' la sintesi del concetto di turismo che intendiamo sviluppare. Un turismo sostenibile, attivo, di qualità. Un turismo che punti allo sviluppo del cicloturismo nel nostro territorio attraverso la fruizione e la promozione della meravigliosa Via Verde e Costa dei Trabocchi, percorso che include anche Vasto.

Un ringraziamento particolare a Piergiorgio Molino, Rocco Menna, al Dott. Antonio Spadaccini, Loredana Di Nunzio, ai direttivi ed ai soci del Cicloub Vasto, Veloclub Ortona, Abruzzo in bike Asd, Vastese in bike Asd, Team Audax, Fiab Vasto, Lega in bici di Legambiente e Muoviti”.