Nuovo intenso week end per i portacolori della Podistica Vasto

E’ stato un week end impegnato per i soci della Podistica Vasto quello appena trascorso e sempre in nome dello sport.

Sabato un gruppo di tesserati a partecipato come supporto all’organizzazione di una corsa non-competitiva nell’ambito della manifestazione “Art, Bike & Run” che si è tenuta a Vasto Marina. Forte della propria esperienza, la Podistica Vasto ha permesso lo svolgimento della corsa in totale sicurezza per i partecipanti visto che si è svolta sul tratto ciclabile Vasto Marina – San Salvo Marina su cui non era interdetta la presenza di altri ciclisti e pedoni. L’organizzazione della “Art, Bike & Run” si è detta molto soddisfatta per il lavoro svolto dalla società sportiva vastese.

Domenica mattina alcuni atleti vastesi, il presidente del sodalizio Daniele Altieri, Davide Barone ed Antonio Sabatini hanno fatto invece sul serio cimentandosi nella mezza maratona di Pescara, meglio conosciuta come D’Annunziana. Un migliaio i partecipanti, compresi quelli della maratona, gli staffettisti e del pattinaggio. Il percorso, rimasto invariato anche in questa edizione, è bello veloce grazie ad un dislivello pressoché nullo tranne per il passaggio su uno dei simboli di Pescara, il Ponte del Mare, che “spezza” le medie di percorrenza abbassando anche se di poco i tempi finali.

Soddisfazione per Antonio Sabatini che ha concluso il suo debutto sui 21 km tagliando il traguardo in piazza Salotto con un bel 1h:30″ seguito dal presidente Altieri e Barone staccati di vari minuti.