Ferito mentre attraversa, 'pirata della strada' ricercato

E' rimasto ferito, finendo a terra dopo essere stato colpito da un'auto in transito sulla Statale 16 Adriatica a Vasto Marina, mentre attraversava le strisce pedonali in un tratto dell'arteria nazionale in località San Tommaso nelle vicinanze di Piazza Cina.

Paura, nel pomeriggio di sabato, per un uomo di San Salvo, colpito, in base al racconto dei familiari, da una berlina Mercedes di colore grigio scuro. L'automobilista, in seguito, ha arrestato la sua marcia ad alcune centinaia di metri di distanza dal punto dell'impatto per poi ripartire in direzione sud ad alta velocità. Il pedone, immediatamente soccorso da alcuni presenti, è stato trasportato all'ospedale di Vasto per gli accertamenti del caso. Gli sono state riscontrate ferite lievi ai piedi ed all'addome per lui.

"I testimoni e le locali telecamere presenti in zona potrebbero facilitare le indagini delle forze dell'ordine", si legge in un appello diramato agli organi di informazione locali invitando, chiunque ne abbia, a segnalare qualsiasi informazione utile a rintracciare il pirata della strada, per il quale si potrebbero prefigurare gli addebiti di lesioni personali e omissione di soccorso.