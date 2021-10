Urne chiuse a Vasto, attesa per lo spoglio

Chiuse alle ore 15 le urne delle elezioni amministrative 2021 a Vasto.

Nelle varie sezioni i presidenti di seggio devono adesso dare il via alle operazioni per il conteggio delle preferenze, espresse ai candidati a sindaco ed agli aspiranti consiglieri comunali in lizza.

Come noto 6 i 'competitor' in campo per il ruolo di primo cittadino nell'amministrazione 2021-2026, con un 'esercito' di 502 candidati a sostegno nelle varie liste elettorali presentate.

Una tornata, tra ieri e oggi, che ha fatto registrare anche episodi di cronaca, con due denunce per fotografie di schede scattate all'interno della cabina.

Il primo dato ufficiale da comunicare sarà quello dell'affluenza, che in base alle prime indicazioni appare in calo rispetto alla passata tornata del 2016 (in quell'occasione era stata del 68,57 per cento al primo turno).