Nicolò Cavuoti ancora in azzurro: vola con la nazionale Under 19 in Inghilterra e Paesi Bassi

Nuova convocazione in Nazionale per il vastese Nicolò Cavuoti.

Il giovane centrocampista classe 2003 del Cagliari, presente nella prima squadra del team di mister Leonardo Semplici (lunedì è stato in panchina nella sfida casalinga con lo Spezia) è tra i 24 convocati del commissario tecnico Nunziata e proseguirà il cammino verso la prima fase di qualificazione del Campionato Europeo Under 19.

Gli azzurrini, che dal 6 al 12 ottobre saranno impegnati in Slovenia nelle qualificazioni europee con la nazionale padrona di casa, l’Islanda e la Lituania, affronteranno giovedì 2 settembre (ore 15 italiane) l’Inghilterra presso il centro federale inglese di St. George Park per poi far visita ai Paesi Bassi lunedì 6 settembre (ore 15.30) a Katwijk.

Il raduno è in programma per domenica 29 agosto al Centro Sportivo di Novarello, dove la Nazionale si allenerà lunedì 30 e martedì 31 agosto per poi partire mercoledì 1° settembre alla volta dell’Inghilterra.

fonte: Settore Giovanile Cagliari