Il nuovo Contest: “Festival Arti Libere” invade il centro di Vasto

Dopo la pandemia c’è il desiderio da parte degli artisti di esprimersi, di incontrare il pubblico, di liberare il peso che per lungo tempo c’è stato sull’arte. Nasce a Vasto un nuovo contest “Festival Arti Libere”, creato da “Elephant Collective” con il coordinamento di Antonio Altieri che per tre giorni dal 30 e 31 agosto fino al 1 Settembre, offrirà musiche, spettacoli, e molto altro a piazza Pudente. Tantissimi gli artisti coinvolti, alcuni locali, altri di Madrid, della Calabria, delle Marche, del Lazio per riportare l’arte, la musica al centro della città. Il 2 settembre è stato inoltre organizzato a Borrello un ritrovo libero nella natura incontaminata delle Cascate del Verde per progettare insieme nuovi eventi, anche in vista delle festività di San Michele.

Programma del festival

Lunedì 30 Agosto

Ore 9 Free expositions Space, ore 10-12 Lezione di Yoga con Soraja. Ore 16-19 Trattamento olistico di benessere, grafologia sonora con Dario Giarin e Elisabetta De Sanctis; ore 17.30 Jam Session Space; ore 19 e 21.30 Spettacolo Danza sospesa Accademia dinamica

Concerti Hip Hop, Soul, Jam Session con Brace, Rostic Beatbox, I Malati Immaginari, Arpa, Joyful Humans, Dafresito & Loco Alien, Jam

Martedì 31 Agosto

Ore 9: free Expositions Space; 9.30/13.00 MasterClass evoluzione del canto e della voalità con Laura Oldani Vocal Coach (posti limitati); Ore 16-19 Trattamento olistico e di benessere, grafologia sonora con Dario Giarin e Elisabetta De Sanctis; 17,30 Jam Session Space; 19 e 21.30 Spettacolo Danza Sospesa Accademia Dinamica

Concerti Rock Evolutions con Brace, The Moonlight Coven, Le zoccole Misteriose, Early Ettringitte Formation, Howlin May Queen Jam.

Mercoledì 1 Settembre

Ore 9: Free Expositions Space; 9,30-13 Workshop Han Pan Circle Connection con Loris Baccalà (posti limitati); 16-19 Trattamento olistico e di Benessere, Grafologia Sonora con Dario Giarin e Elisabetta De Sanctis; 17.30 Jam Session Space; 19 e 21.30 Spettacolo Danza Sospesa Accademia Dinamica

Concerti Tribal Latin, folk and joyful more con Brace, Thaba, I Malati Immaginari, Juan loco, Joyful Humans, Edoardo Gili Acoustic duo, Some Skunk, I Moti Rivoluzionari, Jam.

Ingresso libero! Info e prenotazione Antonio Altieri 3463605020