"Incipit Vita Nova…": il Polo Liceale 'Pàntini Pudente' di Vasto saluta i pensionati

Con grande emozione il Polo Liceale Pàntini Pudente, ha salutato ieri, 30 agosto, i pensionati del 2019-20 e i pensionandi del 2020-21.

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Orsatti, e i docenti dell'Istituto, hanno voluto ringraziare quanti hanno speso le loro energie e la loro sapienza nella sacralità del lavoro e la passione con cui tutti hanno condotto il loro percorso di Docenti e Collaboratori Ata, personale Amministrativo, conferendo alle loro mansioni una grande professionalità e una profonda umanità.

"Incipit Vita Nova…". Così il Dirigente scolastico ha esordito rivolgendo a tutti non solo il ringraziamento ma anche un congedo non definitivo, poiché "per coloro che vorranno collaborare e contribuire ancora con la loro esperienza le porte sono sempre aperte. Portate ciò che siete anche al di fuori della comunità scolastica- ha continuato la Preside Orsatti - affinché la vostra ricchezza, che ha costituito un patrimonio per la nostra scuola, continui a produrre e ad apportare benefici nella società, nelle famiglie, nelle associazioni".

Parole di congedo, ma anche di speranza, con i docenti e personale scolastico che hanno a loro volta ricambiato ai colleghi ringraziamenti e, alla Preside che ha annunciato per la gioia di tutti la sua firma per la continuità con il Pàntini Pudente, hanno trasmesso emozioni cariche di chi ha trascorso giorni e ore di lavoro senza tempo e senza limiti, di passione e di dibattimento, confronti, e, con al centro solo l'interesse e il bene dell'alunno, il progresso e lo sviluppo del senso civico.

I pensionati hanno ricevuto ciascuno un omaggio e dei fiori, affinché venisse rimarcato la gratitudine ma anche il concetto della comunità che collabora, partecipa, cresce, eredita: Concetta Di Fabio docente di Religione, Lina Di Lorito assistente amministrativa, Paola Saraceni docente di Lettere, Clorinda Salvatore collaboratrice Ata, Vincenza Losito e Concettina Di Virgilio docenti di Lettere, Antonia Iacovelli docente di Diritto, Angeloni Bruna docente di Matematica, Annamaria Scopa docente di Progettazione Design, Mario Miguel Moretta docente di Matematica, Giuseppe Piscicelli docente di Scienze, Carmine Ciliberti docente di Progettazione Architettura e Ambiente, Antonio Ragni docente di Storia dell'Arte. "Tutte persone che hanno fatto la Storia del nostro Istituto, testimonianze di competenza e dedizione". Ha concluso la Preside che, al termine dell'incontro non ha mancato di augurare alla docente Monica De Rosa un buon inizio come Dirigente Scolastico.

Tra lacrime e sorrisi la vita scolastica prosegue il suo corso, ereditando da quanti hanno dato molto e bene, la passione per un lavoro che merita dignità e considerazione poiché è alla base della costruzione del futuro di tutti.