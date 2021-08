Incontro fruttuoso e ricco di spunti a Sant'Antonio Abate con Cappa e Giangiacomo

E' stato un incontro cordiale e costruttivo quello che si è svolto ieri sera, presso il circolo socio-culturale di Sant'Antonio Abate, tra i componenti dello stesso ed il candidato sindaco del centro-destra Guido Giangiacomo. Insieme a lui era presente anche la consigliera regionale della Lega, Sabrina Bocchino e Michele Cappa, candidato al consiglio comunale, il quale ha fortemente voluto questo incontro con il suo quartiere ancor prima l'avvio ufficiale della campagna elettorale.

Diversi i temi trattati ma soprattutto sono venute alla luce tutte le problematiche di un quartiere periferico, sempre più numeroso, ma carente in strutture e servizi. Ci sono addirittura abitazioni che non possono usufruire della rete fognante e ridotti, nel 2020, ad avere ancora il "pozzo nero". Una materia, è vero si, di competenza della SASI ma chiaramente spetterebbe al sindaco chiedere all'ente di stanziare, come accade annualmente, delle risorse per tale tipo di intervento.

BASTEREBBE un po' di buona volontà! Per non parlare della viabilità ed in particolare a quelle arterie di collegamento con la città che spesso si trasformano in un vero e proprio circuito di formula uno, con i rischi che ne derivano. In comune, da quasi un anno, è stata protocollata una richiesta di alcuni residenti i quali chiedono l'installazione di bande di rallentamento Ad oggi però nulla si è mosso. Non da ultimo la necessità di riportare la scuola primaria che per il momento è ubicata presso la sede della vicina San Lorenzo. Venne trasferita lì provvisoriamente quando la vecchia struttura, pericolante dopo il terremoto di San Giuliano venne abbattuta e successivamente ricostruita ma decisamente più piccola, tanto da poter ospitare solo due classi infanzia. Insomma, di carne al fuoco davvero tanta, c'è solo la necessità di dare un taglio al passato e consegnare a questa città amministratori capaci ed attenti alle esigenze di tutti i cittadini, nessuno escluso, ma soprattutto senza preferenze di sorta derivante da amicizie o colore politico.

