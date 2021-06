Giancristofaro, Aquino e Greco: vastesi brillanti al Triathlon Olimpico

Con l’arrivo della bella stagione, rispettando rigidamente le norme anti-Covid, sono finalmente riprese anche le gare di triatlhon.

Appuntamento diventato ormai classico, nel calendario di questa disciplina, è il Triatlhon Olimpico di Alba Adriatica, terza tappa del circuito Adriatic Series, svolta domenica 20 giugno. Gli iscritti alla manifestazione, più di 500 per l’occasione arrivati da tutta Italia, si sono cimentati in un percorso che prevedeva 1,5 km di nuoto, 44 km in bici e 10 km di corsa.

Tre gli atleti vastesi presenti: Marco Aquino (tesserato con l’Asd Inuit di Pescara), Gianluca Giancristofaro e Marco Greco (tesserati con l’Asd E’Fit Multisport di Pescara).

Il percorso, particolarmente impegnativo, ha messo a dura prova gli atleti, che hanno poi dovuto fare i conti con l’inteso caldo della giornata. Per la cronaca la gara è stata vinta da Michele Sarzilla (DDS Triatlhon) con il tempo di 1h 58’ mentre per le donne è salita sul gradino più alto del podio Lilli Gelmini (707 TEAM) con il tempo di 2h 15’.

Buone le prove dei triatleti vastesi che hanno chiuso la gara con i rispettivi tempi: Aquino 2h 45’, Giancristofaro 2h 53’ e Greco 2h 59’. Soddisfatti delle loro prestazioni, proseguiranno la loro preparazione in vista dei prossimi appuntamenti estivi che culmineranno con l’Ironman di Cervia in calendario il prossimo 19 settembre.