Gheppio in difficoltà, lo salvano gli operai

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Provvidenziale l'intervento di due lavoratori della Cp International, sito industriale della Val di Sangro, per il salvataggio di un pullus di gheppio in difficoltà.

Il piccolo esemplare di rapace, all'incirca di un mese di vita, è stato rinvenuto dietro i cassoni in un'ala dello stabilimento, probabilmente caduto dal nido posto in alto, su un traliccio del capannone, ed è stato recuperato dal caporeparto Gianluca Bomba e da Duilio Di Francesco del reparto qualità che hanno subito avvisato la locale Forestale, ringraziata dagli operai per la tempestività del loro intervento.

Contattato il Centro Recupero Fauna Selvatica regionale di Pescara per i successivi passaggi.