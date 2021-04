La Vastese non svolta: pari con l'Aprilia all'Aragona

Serviva una vittoria per rilanciarsi con maggiore decisione in classifica e allontanarsi dalle sue paludi della zona bassa: è arrivato invece un pari per la Vastese all'Aragona nella sfida del sabato con l'Aprilia, prima delle cinque partite da recuperare per i biancorossi dopo le problematiche legate al Covid che hanno interessato il gruppo squadra.

Risultato di parità, 1-1 il punteggio, determinato dalle reti realizzate dai laziali con Vasco al 3' della ripresa su calcio di rigore e dai padroni di casa poco dopo, al 5', con Martiniello.

Dopo un primo tempo 'fiacco', la squadra di D'Adderio, con lo 'schiaffo' ad inizio ripresa del rigore che ha sbloccato il parziale, ha saputo subito reagire siglando l'1-1 per poi cercare di trovare il gol del raddoppio, sfiorandolo in alcune circostanze col portiere ospite Salvati abile a dire 'no' ai tentativi di Martiniello, Diarra e, proprio ad una manciata di secondi dalla fine, di Altobelli.

Punto che lascia la Vastese in piena 'bagarre', a quota 28 punti. Restano quattro partite ancora da recuperare ma, a questo punto, c'è l'esigenza di tornare a vincere per evitare un finale di stagione di sofferenza.