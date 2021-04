Tribunale di Vasto da salvare: "Una battaglia per il territorio"

Uniti per dire no alla chiusura del Tribunale e della Procura di Vasto.

Si è tenuto stamane, negli spazi antistanti il Palazzo di Giustizia di via Bachelet, l’incontro pubblico organizzato dall’Ordine degli Avvocati e dalla Camera Penale di Vasto contro la chiusura del tribunale. Presenti avvocati, sindaci del territorio, i parlamentari abruzzesi on. Carmela Grippa e il sen. Luciano D’Alfonso e i consiglieri regionali Sabrina Bocchino e Manuale Marcovecchio.

È stata sottolineata, negli interventi registrati - tra i vari quelli del presidente dell'Ordine Forense vastese Vittorio Melone e del vice presidente della Camera Penale Fiorenzo Cieri - l’importanza e la necessità di preservare la sedi giudiziarie locali, evidenziandone il ruolo di presidi di legalità imprescindibili per un territorio di cerniera e a rischio per particolari infiltrazioni malavitose.

L’incontro, trasmesso in diretta streaming, ha avuto come obiettivo quello di confrontarsi sui percorsi da intraprendere per scongiurare la soppressione, prevista nel settembre 2022, con accorpamento previsto a Chieti delle sedi di Vasto e Lanciano, oltre alle altre, in Abruzzo, di Sulmona e Avezzano.

“Il rischio di chiusura del Tribunale e della Procura si fa sempre più concreto se non si interviene nell’immediato - ha commentato il sindaco di Vasto Francesco Menna -. Vasto, insieme a San Salvo, è una città di confine e quindi una città cerniera tra regioni. Da Pescara a Foggia, l’unica Procura presente è quella di Vasto e mi batterò affinché permanga nella nostra città. È necessario lottare per questo".

Una 'battaglia per il territorio', senza distinzioni di appartenenze politiche, è stato rimarcato nei vari interventi, evidenziando l'importanza di avere un Tribunale efficiente e con la giusta copertura di personale.