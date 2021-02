La Vastese riacciuffa il Fiuggi: Capitanio evita il ko

Per come si era messa la partita, soprattutto nel secondo tempo, è un punto d'oro. La Vastese pareggia - punteggio 2-2 - la sfida dell'Aragona contro l'Atletico Terme Fiuggi, partita valida per la 3^ giornata del girone di ritorno in Serie D girone F.

Costretti sempre a rincorrere i biancorossi, in rete con Mamona al 15' e Capitanio al 41' del secondo tempo, con i laziali a segno con la doppietta di Gaetani (tante proteste per il primo gol al 6' con i locali che reclamavano un fuorigioco e poi al 20' della ripresa).

Pareggio, il terzo di fila dopo quelli contro il Rieti e il Real Giulianova, che allunga a 10 partite la striscia di risultati utili consecutivi della squadra allenata da Fulvio D'Adderio.

Il Fiuggi di Beppe Incocciati ha messo in grande difficoltà la Vastese soprattutto nella fase iniziale della ripresa. Poi, una volta subito lo svantaggio, Di Filippo e compagni, con carattere, si sono rimessi in carreggiata ed hanno trovato il prezioso pari.

Vastese-Atletico Terme Figgi 2–2

Reti: 6’ e 20’ st Gaetani, 15’ Mamona, 41’ st Capitanio

Vastese: Di Rienzo, Di Filippo, Capitanio, Barbarossa (20’ st Cardinale), De Angelis (14’ st Obodo), Diallo (26’ st Martinez), Lenoci (37’ st Franzese), Di Prisco, Martiniello, Mamona (22’ st Solimeno), Diarra. A disposizione: Boccanera, Altobelli, Sansone, Bernardi. All. D’Adderio

Fiuggi: Atzeni, Marianelli, Rizzitelli, Papaserio, Del Duca, Tornatore, Basilico (42' st Foglia), Gaetani, Proia, Tajani (34’ st Moriconi), Frabotta. A disposizione: Chingari, Forgione, Tucci, Lo Duca, Cifarelli, Costa, Turzo. All. Incocciati

Arbitro: Gagliardini di Macerata