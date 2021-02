Tiziana Iozzi, dall’8 marzo esce “Amati, Amàti: questione di accento”

Tiziana Iozzi, che si occupa di formazione e di coaching del benessere anche nel vastese, racconta con entusiasmo il suo ultimo progetto. L’8 marzo 2021 uscirà in tutte le librerie il libro “Amati, Amàti: questione di accento” Masciulli edizione. “Un libro che nasce per caso, anche se” dice Tiziana Iozzi,” sappiamo tutti che il caso non esiste. “In un incontro on line nel 2020, in cui lei era ospite, ha lanciato una sfida, raccogliere le storie d’amore di donne. Ne è nato un progetto, a cui hanno aderito 12 donne diverse tra di loro, 5 abruzzesi, una della Puglia, ma anche Lombardia, Friuli e Toscana. 12 donne che fisicamente, a causa della pandemia, non si sono ancora potute incontrare, ma che hanno lavorato moltissimo insieme con incontri virtuali. Dice Tiziana Iozzi che in questo caso il lockdown ha portato qualche positività, l’incontro casuale ha generato storie d’amore.

Lei è stata la persona che ha tessuto tutte le storie, come tanti fili colorati, intrecciandoli, nelle loro diversità, evidenziandone le peculiarità. Ci sono dentro 300 pagine di storie d’amore, ognuno con un risvolto diverso: amore vissuto, amore donato, amore recuperato, amore avuto, amore ricevuto, amore riconosciuto… che raggiungono ognuno di noi, in un messaggio universale: “non importa se Amati o Amàti: le cose meravigliose possono sempre accadere”. Un libro che racconta che tutto quello che viviamo non accade solo a noi e che esiste sempre la possibilità di amare gli altri e sé stessi. Un libro che parla di tutti e di ciascuno.

Le donne coinvolte nel progetto editoriale sono : Cristina Corazza, Teresita Di Lauro, Anna Nozzi, Annamaria Acunzo, Patrizia Splendiani, Francesca Di Giuseppe, Annalisa Conti, Marina Egidi, Loretta Saudella, Milena Di Gioia, Sonia Genesini, Francesca Di Giuseppe.

Insieme sono co autrici della nuova creatura. “Il libro rappresenta”, dice Tiziana Iozzi, “ un progetto condiviso che emoziona, una sorta di maternità che genera la forza femminile dell’amore, dove tra le cose più importanti c’è quella di cominciare a volersi bene.”

E’ possibile acquistare il libro in prevendita con un regalo per le prime 50 copie prenotate. Gratis una consulenza o un servizio da scegliere tra i bonus messi a disposizione dalle coautrici. https://libroamati.swipepages.page/libroamati

E’ prevista inoltre per il 7 marzo un’intervista dell’editore sul canale facebook. E’ la prima presentazione ufficiale del libro. Saranno presenti l'editore Alessio Masciulli e le coautrici del libro. L'evento andrà in onda in diretta con StreamYard, quindi è possibile intervenire tramite chat per conoscere meglio le autrici e il libro.